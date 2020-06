Milan, Pellegatti non ha questa paura ma i tifosi sì

Fuori dalla coppa Italia, con un campionato da chiudere senza troppi stimoli, con tanti giocatori dal futuro incerto, con un allenatore che sa già di avere le valigie in soffitta è difficile trovare motivi di ottimismo in casa Milan. I tifosi sono preoccupati e neanche le voci di mercato finora possono alimentare sogni di grandezza. Come riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel? Prova a spiegarlo Carlo Pellegatti sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel sa che non sarà facile ma manifesta un certo ottimismo.

Pellegatti non teme che il Milan debba ricominciare daccapo

Pellegatti dice: “Qualcuno è spaventato dall’idea di ripartire da zero o meglio ricominciare daccapo, io no. Quest’anno non mi fa paura, sul piano dei giocatori non è partire da zero, pensando a Theo, Bennacer, Romagnoli, Donnarumma e altri. Sul piano tecnico qualcosa si è costruito. L’idea di Elliott è di chiudere la parentesi di un Milan a ritmi sincopati e di creare una squadra più europea a livello di intensità”.

“Prendere Rangnick non è una scelta contro Pioli, è che vogliono chiudere con la filosofia italiana. Male che si vada non faremo peggio degli ultimi anni, a me ricominciare daccapo non fa paura anzi è una necessità, un obbligo”.

I tifosi non credono alla rinascita del Milan

Sul web però i tifosi rossoneri sono sfiduciati, a partire già dalle prossime mosse sul mercato: “La cosa è semplice, per vincere serve gente forte, PROFESSIONISTI, e una società capace e presente” o anche: “Tu stesso dicevi che non si poteva ricominciare daccapo ogni anno..”, oppure: “Non c’è più né stile né anima Milan tanto famosi qualche anno fa”.

I fan rossoneri ricordano che sono 10 anni che si riparte da zero

C’è chi scrive: “A Elliott non interessa nulla del gioco e di tutto quello che è sportivo. Vogliono solo fare soldi” e chi puntualizza: “Ricominciare da capo non deve spaventare”, sicuramente no Carlo, ma quando è da 10 anni che premiamo il reset button, comincia a rompere”.

Il tema diventa un mantra: “Sono 10 anni che ricominciamo da capo ogni anno non siamo più una società seria” e ancora: “Carlo il problema non è ricominciare, il problema è ricominciare per il decimo anno di fila! Si parte sempre con dei progetti a lungo termine, per poi ricominciare l’anno successivo, non c’è mai stata continuità”.

Fioccano le reazioni: “A me spaventa e molto! Non solo per una squadra nuova per l’ennesima volta ma poi con chi? Un allenatore straniero che non conosce il Milan e il calcio italiano con l’idea di prendere tutti giovani inesperti sconosciuti”. Infine una voce fuori dal coro: “Chi ha paura di cambiare si è talmente abituato alla mediocrità di questi anni da vederci qualcosa di buono da salvaguardare ad ogni costo. Fosse per me, a parte Théo, Bennacer e Romagnoli, farei tabula rasa, ma al giusto prezzo venderei pure i sopracitati”.

SPORTEVAI | 16-06-2020 12:06