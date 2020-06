Tifosi Milan contro tutti, compreso Ibrahimovic

Il piatto del giorno avrebbe dovuto essere la semifinale di coppa Italia contro la Juve di domani sera, l’occasione per salvare una stagione e provare a garantirsi un posto in Europa ma in casa Milan si parla di tutt’altro. Il duro confronto tra l’ad Gazidis e la squadra, in particolare con Ibrahimovic, è il segnale di un malumore che cova da tempo nel gruppo e che è esploso forse nel momento meno indicato visto che bisognerebbe concentrarsi solo sul campo e provare un’impresa a Torino dopo l’1-1 dell’andata.

Lo sfogo di Ibrahimovic contro Gazidis non è piaciuto a tutti

“Ti fai vedere solo ora?” avrebbe detto Ibrahimovic a Gazidis che era venuto a discutere con la rosa sul taglio degli stipendi e sui programmi della società. E soprattutto: “Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione”. Secondo la Gazzetta alcuni giocatori non sarebbero stati contenti per questa presa di posizione di Zlatan, il quale, a questo punto, sembra deciso a cambiare aria a fine stagione.

I tifosi del Milan preoccupati per l’aria che tira

Grande sconforto tra i tifosi del Milan che, quando hanno letto i retroscena di quanto accaduto a Milanello, hanno commentato sui social con parole amare: “Ieri solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, forse in maniera definitiva. Ibrahimovic destinato a lasciare il Milan” o anche: “A me non sembra giusto che il Rony Roller Circus debba star chiuso mentre il Milan Circus continui indisturbato a dare spettacoli”.

Sotto accusa anche Ibra da parte dei fan

Chi si aspettava solo critiche a Gazidis resta sorpreso. Arrivano reazioni polemiche a valanga nei confronti di Ibra: “Ibrahimovic, dopo 6 mesi, si accorge che il Milan di Gazidis non ha un progetto serio. Non si assisteva ad una elaborazione dati così lenta dai tempi di Windows 98” o anche: “4 milioni di passione in sei mesi, per passeggiare per il campo”, oppure: “Ai Los Angeles Galaxy c’era il progetto invece”.

La delusione dei tifosi del Milan è enorme

La tempistica dello scontro ha colpito tutti: “Uniti e compatti prima di una partita importante” oppure: “Umiliati da tutto il mondo del pallone. Che finaccia“.

C’è chi scrive: “Beh infatti ha ragione se lui è qui è perchè non c’è progetto, altrimenti nessuno andrebbe a prendere un 39enne” o in maniera ancor più netta: “Nei panni dell’AD del Milan non tarderei a dare il benservito al dipendente”

Infine la chiosa polemica: “Scommetto che diverbi e discussioni animate tra giocatore e AD succedono in quasi tutte le squadre, però fa sempre “notizia” quando succede al Milan,sopratutto a due giorni da una semifinale di coppa contro i gobbi, chissà perchè…”.

SPORTEVAI | 11-06-2020 08:59