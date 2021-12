Milan, Pioli senza Ibra: "Sovraccarico al ginocchio, salta l'Empoli"

21-12-2021 17:51

La sconfitta col Napoli ha lasciato l’amaro in bocca in casa Milan , dove l’amarezza si è mischiata anche alla rabbia per l’episodio della rete annullata a Giroud nel finale, goal che avrebbe lasciato inalterato il vantaggio di tre punti sui partenopei.

Per i rossoneri è già tempo di tornare in campo, ad Empoli , match presentato da Stefano Pioli in conferenza stampa.

“Ascolto e leggo diverse cose, alcune corrette e altre che ci servono per provare a fare sempre meglio. Col Liverpool e l’Udinese la squadra non mi è piaciuta, col Napoli la risposta c’è stata”.

“L’Empoli è una squadra forte che gioca un bel calcio, ci vorrà attenzione e determinazione. Sono vivaci e rapidi, ma anche noi abbiamo le caratteristiche giuste per fare bene”.

Hernandez dovrebbe tornare a far parte dell’undici titolare dopo lo stato febbrile che non gli ha permesso di essere in campo a San Siro domenica sera.

“Hernandez sta meglio, ha vissuto una settimana dura. Rispetto allo scorso anno è migliorato, soprattutto nella fase difensiva”.

L’offside attivo/passivo di Giroud è un tema che non può non essere affrontato.

” Credo che l’interpretazione della regola non sia corretta . Nella dinamica del calcio, il fuorigioco di Giroud non può essere punito. La società si farà sentire nelle sedi opportune, è inutile farlo in maniera pubblica”.

Oltre a Leão, contro l’Empoli mancherà anche Zlatan Ibrahimovic : ritorno nel nuovo anno per lo svedese.

“Leão dovrebbe rientrare il 6 gennaio contro la Roma. Sovraccarico al ginocchio sinistro per Ibrahimovic che a Empoli non ci sarà “.

OMNISPORT