Milan, riecco Bennacer: allenamento in gruppo

In attesa di ritrovare anche Ibrahimovic e Kjaer, il Milan riabbraccia Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è tornato oggi ad allenarsi in gruppo, come riportato da ‘Milannews’.

L’ex Arsenal ed Empoli aveva saltato la sfida contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare, salvo rientrare quattro giorni dopo in Europa League. Ai 29 minuti nella sfida al Celtic son seguiti altri due match saltati, contro Sampdoria e Sparta Praga.

Il problema è ormai alle spalle, tanto che oggi Bennacer si è allenato insieme ai compagni: domenica sera, quando a San Siro arriverà il Parma, il classe 1997 dovrebbe essere a disposizione di Pioli.

Finora l’algerino in stagione, quando è stato a disposizione, ha sempre giocato. 16 le sue presenze finora, 11 da titolare.

OMNISPORT | 11-12-2020 16:49