19-11-2021

Romagnoli non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Roma starebbe facendo di tutto per rinnovare con il Diavolo (nonostante non sia titolare fisso).

Si parla di una forte decurtazione dello stipendio attuale (pari a sei milioni di euro) pur di rinnovare con il club rossonero sino al giugno del 2026. Dovrebbe percepire, con il nuovo accordo, circa 3,5 milioni di euro a stagione.

