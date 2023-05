Milan, Saelemaekers: “Questo punto è come una sconfitta”

Dopo il pareggio interno con la Cremonese e per di più acciuffato in extremis, il centrocampista rossonero ai microfoni di Dazn dichiara tutto il suo disappunto.

04-05-2023 18:48

Occasione sprecata per il Milan di Pioli che nel match di San Siro con la Cremonese non va oltre l’1 a 1. Al gol di Okereke ha risposto Messias su punizione nei minuti di recupero, ma c’è tanto rammarico, come ha confermato Alexis Saelemaekers nel post gara: “Nel primo tempo abbiamo giocato con l’atteggiamento giusto, abbiamo creato tanto, ma nel secondo tempo non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero attaccare di più e spingerci veloci in avanti, e poi abbiamo preso un gol stupido, evitabile, ci prendiamo questo punto ma per noi è come una sconfitta”.