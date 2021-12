04-12-2021 15:17

Durante il riscaldamento pre-match di Milan-Salernitana, i giocatori rossoneri hanno indossato una maglia speciale per Simon Kjaer, lo sfortunato difensore danese che ha terminato in anticipo la stagione per l’infortunio subito durante la sfida col Genoa.

I ragazzi di Pioli hanno sfoggiato una maglia bianca con una scritta nera semplice: “Forza Simon”. Un omaggio che il danese avrà apprezzato sicuramente.

