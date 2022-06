Milan, Scaroni: "Leao? I rossoneri sostituiscono sempre bene chi parte"

20-06-2022 21:03

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha minimizzato le preoccupazioni per la potenziale perdita di Rafael Leao, ribadendo che la squadra “sostituisce sempre bene i propri giocartori”.

Leao è stato protagonista della trionfale campagna di Serie A del Milan nella stagione 2021-22, segnando 11 gol e contribuendo con altri otto assist alla conquista dello scudetto contro i rvali cittadini dell’Inter, scudetto vinto nell’ultima giornata di campionato.

Il contributo dell’attaccante portoghese non è passato inosservato, tanto che il Real Madrid si è interessato al 23enne.

Sebbene Scaroni non abbia cancellato i timori dei tifosi che Leao possa essere portato via dal club spagnolo, ha sottolineato come il Milan abbia fatto bene in passato a trovare sostituti adeguati per chi si è trasferito altrove.

Leao è senza dubbio un gioiello prezioso, ma il Milan ha dimostrato di essere in grado di sostituire chi sembra insostituibile”, ha dichiarato al podcast La Politica Nel Pallone,

“Ricordo l’infortunio di [Simon] Kjaer e l’introduzione di [Pierre] Kalulu, col senno di poi siamo tutti felici di aver scoperto un nuovo talento”.

La scorsa settimana è stato reso noto che Leao ha rifiutato l’offerta di un nuovo contratto con il Milan, che avrebbe prolungato il suo accordo fino al 2026.

Il suo contratto scadrà nel 2024 e questo potrebbe portare a un trasferimento quest’anno o il prossimo per consentire ai campioni della Serie A di ricevere un compenso che sarebbe decisamente elevato.

