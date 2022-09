Milan, scoppia il caso Bakayoko

03-09-2022 10:29

In casa Milan scoppia il caso legato a Bakayoko, che non è riuscito a trovare una sistemazione adeguata nonostante sia sempre stato in uscita dai rossoneri. Il giocatore, dice Eurosport, avrebe valutato tardi l’ipotesi rescissione e dunque non ci sono stati i tempi tecnici per portarla a termine.

Ora, gli unici mercati ancora aperti sono Turchia e Grecia, e dunque queste sono ormai le soli destinazioni possibili per il roccioso mediano ex Napoli, ma sono soluzioni che non sembra gradire.

Al momento dunque il Milan deve gestire un esubero che non era pronta ad avere in squadra.