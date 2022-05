Milan, si complica il rinnovo di Rafael Leao

28-05-2022 10:40

L’obiettivo numero uno di questo periodo estivo del Milan sarà riuscire a blindare Rafael Leao, portoghese classe 2000 MVP della stagione 2021/2022 di Serie A. Protagonista soprattutto di una grandissima seconda parte di stagione, il giovane esterno ha su di se gli occhi di tantissime big europee, a cominciare dal Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Col contratto in scadenza nel 2024, Leao va senza dubbio blindato con un forte adeguamento di contratto, ma qui sorgono i problemi a causa della differenza tra la domanda del giocatore e l’offerta della società.

Il Milan aveva messo sul piatto 4,5 milioni per cinque anni per convincerlo a rinnovare, ma l’agente del ragazzo Jorge Mendes sta provando ad alzare la posta chiedendo almeno sei milioni. Una cifra importante che al momento il Milan non può offrire, a meno che non arrivi il tanto chiacchierato passaggio di proprietà.

Impensabile portarlo a un solo anno dalla scadenza, dunque o sarà rinnovo o, purtroppo, sarà addio.