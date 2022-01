Milan, sollievo Kessié: nessuna lesione alle costole

27-01-2022 21:40

Sospiro di sollievo in casa Milan. Dopo la grande paura per l’infortunio subito da Franck Kessié nel corso del quarto di finale della Coppa d’Africa contro l’Egitto, perso ai rigori dalla Costa d’Avorio, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista rossonero hanno dato un esito confortante.

L’ex atalantino, infatti, uscito dal campo in lacrime, non ha subito fratture o lesioni alle costole ed è atteso a Milanello già per la giornata di sabato per rimettersi agli ordini di Stefano Pioli.

Salvo sorprese, quindi, Kessié potrà riprendere la preparazione in vista del derby di sabato 5 gennaio contro l’Inter.

OMNISPORT