Milan, spunta una concorrente estera per Romangnoli

19-05-2022 13:05

Alessio Romagnoli rischia di diventare uno dei giocatori più ambiti del prossimo mercato estivo. In scadenza col Milan a fine stagione, è in bilico tra la permanenza in rossonero (con un contratto a cifre inferiori) e il trasferimento alla Lazio di Sarri, che cerca un forte centrale per rinforzare la difesa, che in questa stagione ha subito più del dovuto.

Come scrive Mundo Deportivo, poi, si registra un primo sondaggio conoscitivo da parte del Chelsea, che perderà Rudiger e non solo al termine dell’anno.

