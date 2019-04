Milan, stagione finita per un titolarissimo di Gattuso

Altra tegola per il Milan. E' finita la stagione del terzino destro rossonero Davide Calabria: il giocatore, costretto a lasciare in campo durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio dopo 40', ha riportato la frattura del perone.

Calabria aveva lasciato San Siro in stampelle: ne avrà almeno per due mesi, e sarà costretto così a saltare anche l'Europeo Under 21 che si svolgerà in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno.

"AC Milan comunica che nel corso del match di Coppa Italia disputato ieri contro la Lazio, Davide Calabria ha subito un trauma contusivo diretto della gamba sinistra. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in data odierna hanno evidenziato una frattura composta del perone sinistro Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese", questo è il comunicato del club rossonero.

Ora a destra si giocheranno il posto Conti, che aveva sostituito Calabria contro i biancocelesti, senza peraltro brillare, e Abate. Calabria in questa stagione è stato tra i giocatori più utilizzati da parte di Gennaro Gattuso con 33 presenze totali tra campionato e coppe. Ringhio dovrà fare a meno del suo fedelissimo in un momento cruciale della stagione dei rossoneri, ancora in corsa per la qualificazione in Champions League.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 17:08