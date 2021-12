Milan, Stefano Pioli spiega la mossa che ha rilanciato il Diavolo

22-12-2021 23:32

Stefano Pioli azzecca la mossa giusta per rivitalizzare il Milan, vittorioso sul difficile campo di Empoli dopo il deludente pareggio di Udine e il bruciante ko interno contro il Napoli. La mossa del tecnico emiliano di avanzare Franck Kessie nel ruolo di trequartista al posto di Brahim Diaz ha immediatamente pagato: l’ivoriano con due reti nel primo tempo è stato decisivo nel successo dei rossoneri al Castellani.

Empoli-Milan: Pioli spiega la mossa vincente

Kessie a differenza di Brahim Diaz non solo attacca gli spazi ma riesce a dare una mano anche in mediana, aiutando i centrocampisti rossoneri. Una mossa decisiva che Pioli ha commentato così a Dazn: “Sapevamo che l’avversario palleggiava molto bene, volevo un centrocampo un po’ più dinamico e di corsa. Franck va a riempire meglio di tutti l’area avversaria in questo momento, ha segnato con la Salernitana e lo aveva fatto anche con il Napoli”.

“Ha i tempi d’inserimento per avere la squadra più compatta e solida in fase difensiva. Quando i giocatori sono intelligenti trovano sempre il modo per farsi sentire e lui ha le caratteristiche per farlo. Poi volevo far rifiatare un pochino Brahim Diaz. La sosta gli farà bene”.

Milan, Pioli: il duello con l’Inter

“Ci sono momenti in cui alcune partite pesano un po’ di più, questa pesava – ha spiegato Pioli -. Stasera abbiamo giocato, sofferto, stretto i denti e giocato da squadra che ha ottenuto il risultato con grande voglia”.

“L’Inter è la favorita, hanno vinto con 12-13 punti su di noi la scorsa stagione. Sono i favoriti, il campionato è lungo ma sono forti anche Napoli e Juventus. Poi ci siamo noi, Atalanta, Roma e Lazio. Il campionato è equilibrato, i risultati di oggi lo dimostrano. Lo scorso anno abbiamo fatto 79 punti, l’obiettivo è superare quei punti lì”.

Pioli: il voto al 2021 del Milan

“Un voto alto, stiamo dimostrando di essere tornati competitivi. Poi l’ultimo step è sempre quello più difficile. Il girone di ritorno sarà ancora più difficile, dobbiamo cercare di recuperare più giocatori possibili. Sono soddisfatto di come ha reagito la squadra, siamo un gruppo giovane”.

Le critiche: “Fa parte del nostro percorso di crescita, si cresce anche attraverso le critiche. Siamo bravi ad isolarci e concentrarci sul nostro lavoro. Quello che dicono all’esterno ci interessa ma fino ad un certo punto. Alleno un gruppo giovane che cresce attraverso pressioni ed aspettative. Se abbiamo pressioni ce le siamo meritate, è un privilegio”.

