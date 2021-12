Inter, l’euforia dei tifosi sui social: “E’ l’ennesima prova”

22-12-2021 20:39

Doveva essere una gara dura e così è stato. L’Inter di Simone Inzaghi conquista un’altra vittoria, tre punti pesanti che le permettono di chiudere il girone d’andata a 46 punti e con una proiezione da 92 punti complessivi in campionato.

Inter meno brillante: per i tifosi è una prova

Ła vittoria conquistata contro il Torino permette all’Inter di tentare la fuga solitaria alla fine del girone d’andata. Se le ultime partite avevano messo in evidenza una squadra bella e vincente, stasera basta la seconda parte. Ma per i tifosi si tratta di una prova, riuscire a vincere anche senza giocare al meglio può essere la spinta decisiva. “L’Inter vince anche brillando meno di altre volte dimostra di essere squadra, riesce a soffrire e concede pochissimo agli avversari”.

Inter: l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle

I tifosi dell’Inter sono entusiasti e anche un po’ sorpresi del girone d’andata della squadra di Simone Inzaghi: “Oggi eravamo poco brillanti e Juric ha preparato la partita alla grande. Ma 46 punti nel girone d’andata sono tantissimi e inaspettati”, commenta Nunzio. E ancora: “Oggi meno gioco e meno occasioni create ma non importa. Contava solo vincere e l’abbiamo fatto da squadra matura. La mano di Inzaghi c’è e si vede”.

Dumfries: una scommessa vincente

L’Inter trova la rete del vantaggio grazie a Dumfries. Il giocatore olandese dopo un periodo di adattamento un po’ complicato sta diventando gara dopo gara uno dei giocatori più utili alla causa nerazzurra come spiega anche il giornalista Alfredo Pedullà: “Ci sono due Dumfries: quello che un mese fa qualcuno aveva bocciato come pacco, e quello che aveva bisogno dei tempi tecnici per capire e dimostrare le sue indubbie qualità”.

Anche tanti tifosi interisti avevano criticato il giocatore in maniera forse troppo frettolosa: “Molti sono scesi dal carro Dumfries troppo presto – commenta Davide – ma siete ancora in tempo e potere risalire”. Anche Mariano si prende la sua rivincita: “Fino a qualche settimana fa dicevano di tutto su Dumfries. Come sempre la risposta migliore è quella che dà il campo”.

