LIVE EMPOLI - MILAN 1-1 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Carlo Castellani

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori20:33

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Milan, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A.20:33

L'Empoli di Aurelio Andreazzoli vuole continuare a stupire e ad accumulare punti per raggiungere al più presto la quota salvezza. Al nono posto in classifica, vincendo oggi i toscani si porterebbero a -2 dalla zona Europa.20:35

Partita delicatissima, invece, per il Milan di Pioli, che ha bisogno di tornare a vincere dopo le tre sconfitte collezionate nelle ultime sei gare, tra cui quella interna contro il Napoli. I rossoneri vogliono i tre punti per non staccarsi troppo dal treno Scudetto, con l'Inter che al momento dista sette punti.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli si schiera in campo con un 4-3-1-2: Vicario - Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi - Henderson, Ricci, Zurkowski - Bajrami - Pinamonti, Cutrone. A disposizione: Ujkani, Furlan, Marchizza, Viti, Tonelli, Stulac, Bandinelli, Asllani, Mancuso, La Mantia, Di Francesco.20:39

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera in campo con un 4-2-3-1: Maignan - Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Bennacer - Saelemaekers, Kessie, Messias - Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Kalulu, Ballo-Touré, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Castillejo, Diaz, Maldini.20:41

Andreazzoli propone quattro novità rispetto alla squadra che ha pareggiato sul campo dello Spezia nell'ultimo turno: fuori Tonelli e Marchizza in difesa, dentro Romagnoli e Parisi. Partono dalla panchina anche Bandinelli e Di Francesco, sostituiti da Bajrami e Cutrone, ex della partita.20:43

Pioli recupera Theo Hernandez ma perde Zlatan Ibrahimovic. Al suo posto torna titolare Olivier Giroud. Parte dalla panchina, invece, Brahim Diaz, sostituito da Kessie nel ruolo di trequartista, con Bennacer e Tonali in mediana.20:44

Quasi tutto pronto allo Stadio Castellani di Empoli. Tra pochi secondi l'arbitro Marco Di Bello darà il via al match.20:44

Fischio d'inizio di EMPOLI-MILAN. Il primo pallone del match è giocato dai toscani.20:46

2' Prima occasione per l'Empoli! Stojanovic va via a destra e scarica per Bajrami, che controlla e calcia. La sua conclusione termina sul fondo, non lontana dalla porta di Maignan.20:49

5' Grande inizio dell'Empoli, che tiene il Milan all'interno della sua metà campo facendo girare il pallone.20:51

8' Il Milan sta cercando di appoggiarsi molto alla fisicità di Giroud e Kessie, non riuscendo a trovare tracce pulite palla a terra.20:54

9' Girata di Messias! Theo Hernandez crossa in area, il pallone viene deviato e finisce nella zona di Messias, che lo controlla e prova a girarlo in semirovesciata. Vicario blocca senza problemi.20:56

10' Ci ha provato Saelemaekers! Uno contro uno del belga con Ricci in area di rigore, culminato in un tiro di sinistro bloccato in due tempi da Vicario.20:58

12' GOL! Empoli-MILAN 0-1! Rete di Franck Kessié! Saelemaekers crossa basso in area, Giroud riesce a lavorare di sponda per il tiro di prima intenzione di Kessié, che batte un incolpevole Vicario.



Guarda la scheda del giocatore Franck Kessié21:00

15' L'Empoli è chiamato a reagire allo svantaggio, mentre il Milan potrebbe scegliere di abbassarsi per poi ripartire in contropiede con la velocità di Hernandez e Messias.21:02

18' GOL! EMPOLI-Milan 1-1! Rete di Nedim Bajrami! Henderson crossa, Kessié prolunga la traiettoria sul secondo palo dove arriva Bajrami, che fa partire un destro di controbalzo. Maignan non è perfetto e il pallone si insacca sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Nedim Bajrami21:05

21' PILLOLA STATISTICA: Il Milan ha perso soltanto una delle ultime nove sfide di Serie A contro l'Empoli (1-2, nell'aprile 2017, con Vincenzo Montella in panchina): completano il parziale quattro successi e quattro pareggi. 21:08

23' Milan colpito a freddo dal pareggio dell'Empoli. Ora i rossoneri devono ricominciare a costruire gioco per mettere paura a Vicario.21:10

25' Cross velenoso di Stojanovic che attraversa tutta l'area di rigore e finisce tra le mani di Maignan, non trovando la zampata di Cutrone.21:11

28' Buon calcio di punzione sulla trequarti guadagnato da Hernandez. Sul pallone, oltre al francese, c'è anche Tonali.21:15

29' Esecuzione altissima di Theo Hernandez. La palla non scende a sufficienza.21:15