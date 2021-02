Milan-Stella Rossa, l'emozione di Dejan Stankovic

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, parla a “Sky Sport” in vista della sfida di domani sera contro il Milan, ritorno dei sedicesimi di Europa League. Per lui sarà sicuramente un appuntamento molto emozionante quello di domani visto il suo passato a San Siro. Quando vestiva la maglia dell’Inter, infatti, Deki era un vero e proprio idolo della tifoseria nerazzurra, che con lui in campo ha vissuto forse gli anni più incredibili e ricchi di successi della sua gloriosa storia, fino ad arrivare sul tetto d’Europa e del Mondo.

Questo il commento di Stankovic:

“Emozionato per il ritorno a San Siro? Sì, è bellissimo. Se qualcuno un anno fa mi diceva di venire qui a San Siro a giocare, è un sogno che si avvera. Siamo stati premiati per il coraggio, abbiamo giocato contro un grande Milan, che in Italia lotta per lo scudetto. Sono fiero dei miei ragazzi. Siamo stati tosti anche in 10 e siamo venuti qua a Milano con un po’ di speranza e finché c’è speranza siamo in gioco. È un Milan che inserisco nella Top 10 europea in questo momento”.

OMNISPORT | 24-02-2021 20:36