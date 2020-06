Milan su Dragowski, il portiere risponde

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Bartlomiej Dragowski ha risposto alle voci che lo accostano al Milan per la prossima stagione: "Ho deciso di prolungare il mio contratto perché credo nella squadra e nella società. Milan? Non ascolto le voci di mercato, voglio solo portare la Fiorentina più in alto possibile".

Il suo rapporto con Beppe Iachini è ben solido e dura dall'esperienza a Empoli: "Mi ha voluto fortemente e ha creduto in me. Un’iniezione di fiducia fondamentale in un periodo delicato. E' preparato, lo stimo molto".

SPORTAL.IT | 05-06-2020 14:57