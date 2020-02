Milan, svolta di Elliott: già trovato il sostituto di Pioli

Nuova rivoluzione in arrivo, l'ennesima, in casa Milan. Secondo i media tedeschi Elliott, il fondo proprietario del club rossonero, pianifica cambiamenti radicali il prossimo giugno: secondo quanto riferisce la Bild, Ralf Rangnick sarebbe vicino alla firma con il Diavolo per ricoprire il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo.

Rangnick, 61 anni, è l'uomo che ha trasformato nelle ultime stagioni il Red Bull Lipsia, portandolo dalla seconda serie teutonica alla Champions League in pochi anni.

Attualmente, coordina la sezione calcio di Red Bull occupandosi di RB Lipsia, New York Red Bulls e Red Bull Brasil.

Da Milano nella serata di lunedì sono arrivate le prime prese di distanza: "Il club esprime grande apprezzamento per il lavoro che sta facendo Stefano Pioli al Milan", è la nota di Elliott riportata dall'Ansa.

"A fine stagione si farà il punto, come avviene normalmente". Pioli ha firmato a ottobre un contratto biennale ma elastico, che sarà rivisto a giugno in base ai risultati grazie ad un gentleman agreement trovato tra le parti.

Decisivo l'approdo in Champions League: un obiettivo per ora distante, considerato che i rossoneri sono attualmente sesti a sette lunghezze dall'Atalanta.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 10:49