Milan, tifosi scatenati sui social: “Questa è malafede”

La rincorsa il campionato del Milan si ferma al San Siro contro il Sassuolo e ancora di più contro l’arbitro Manganiello. La direzione di gara non è andata proprio giù ai rossoneri che hanno recriminato per più di un episodio e sui social la rabbia monta.

Arbitro in malafede. “Annullato gol regolare, non dato rigore netto, ammonizioni a caso. Ma non siete in malafede. Calciopoli 2 vi raderà al suolo”, scrive un tifoso. C’è qualcuno che prova a buttarla sull’ironia tirando in ballo la festa per il 120esimo compleanno della società rossonera: “Sembrerebbe rigore per noi per fallo di mano, invece l’arbitro per festeggiarci sta cercando di ammonire 120 giocatori del Milan”. Ma non tutti la prendono con sportività: “Grazie all’arbitraggio per aver rovinato la festa del Milan. Gol del vantaggio ingiustamente annullato e rigore netto non dato”. E c’è chi chiede alla Figc: “Scusate ma è la pirateria a uccidere il calcio o gli arbitri in malafede?”.

Attacco spuntato. Ma per i tifosi sul tavolo degli imputati finisce anche Pioli: “Bravo Pioli a aver fatto entrare Leao solo negli ultimi minuti, a non aver sostituito Bennacer e altro ancora. Complimenti scelte davvero azzeccate. Pioli va a quel paese”. Tanti gli errori dei rossoneri che hanno fatto arrabbiare i tifosi: “Tutto quello che c’era da sbagliare è stato fatto, gol a parta vuota e davanti al portiere, caduti nella trappola dell’ostruzionismo del Sassuolo, innervositi da un arbitro che ha perso il controllo dopo 10’, cambi in ritardo”.

SPORTEVAI | 15-12-2019 17:21