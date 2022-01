Milan, tre nuovi positivi al Covid-19

05-01-2022 23:38

Anche il Milan non è immune al Covid-19. In serata infatti, tramite un comunicato ufficiale, la società rossonera ha comunicato la positività di tre nuovi giocatori i cui nomi si vanno ad aggiungere a quello del già contagiato Ciprian Tatarsanu.

“AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19” si legge nella nota rilasciata dal club di via Aldo Rossi.

“I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats”.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i positivi in questione dovrebbero essere Tomori, Romagnoli e Calabria, assenti nelle prove di formazione effettuate oggi in allenamento.

Si complica dunque la situazione per Stefano Pioli in vista delle sfide contro Roma (il 6 gennaio a San Siro) e Venezia (il 9 gennaio al Penzo), impegni per i quali l’allenatore milanista ad oggi dovrà rinunciare a quattro elementi.

OMNISPORT