Milano e Brindisi vincono in rimonta

Nelle rispettive partite della quattordicesima giornata di Serie A vincono entrambe in rimonta, rispettivamente con Pesaro e Trento e restano ai primi due posti della classifica, sempre distanziati di quattro punti. L’AX Armani Exchange di Ettore Messina batte la Carpegna Prosciutto Pesaro per 97-93 rimontando da -13 nel terzo quarto e piazzando un parziale di 11-0 che risulterà decisivo all’inizio del quarto periodo.

L’Happy Casa di Frank Vitucci mantiene il passo del meneghini dopo due sconfitte consecutive e rimonta anch’essa da -13 nel terzultimo periodo la Dolomiti Energia ma si finisce punto a punto ed è decisiva una tripla a 29 secondi dalla sirena di Harrison D’Angelo, che poi sbaglia due liberi, per sua fortuna quando non c’è più tempo per Trento di andare a canestro.

Nelle altre partite, la Fortitudo Bologna ieri ha battuto Cantù fuori casa per 80-67. Venezia vince a Treviso 88-86 e Sassari, terza insieme alla Virtus Bologna, passa a Reggio Emilia per 85-78 dopo un overtime. Vittoria esterna anche nell’ultimo match odierno con Cremona che ha battuto Brescia per 89-85.

OMNISPORT | 03-01-2021 21:00