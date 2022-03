Milano passeggia, Reggio Emilia vince ancora

13-03-2022 21:34

Due vittorie esterne nella 22ª giornata del massimo campionato di basket.

Reggio Emilia surclassa Cremona (76-62) nella sfida dell’ex per il coach degli emiliani Attilio Caja e grazie ai 20 punti di Osvaldas Olisevicius resta al quarto posto alle spalle di Brescia, che ha allargato la crisi di Treviso travolta 101-78, mentre Tortona non finisce di stupire passando a Sassari per 87-83 staccando i sardi in quinta posizione.

Successo in volata per Pesaro su Brindisi (86-84), Venezia supera Trento (72-65) e centra la terza vittoria consecutiva, mentre tutto facile per l’Olimpia Milano che dopo la sconfitta in Eurolega contro il Real Madrid passeggia contro Trieste, sconfitta 102-84: per la squadra di Messina 20 punti Tarczewski e 16 per Shields.

OMNISPORT