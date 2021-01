Milano soffre e vince, Messina approva

L’Olimpia Milano soffre più del previsto contro Pesaro, ma alla fine vince per 97-93 iniziando il 2021 nel modo migliore.

Ettore Messina ha così potuto festeggiare al meglio la 500a panchina in carriera. Il coach siciliano è soddisfatto per la prova della squadra: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, Pesaro è una squadra ben organizzata da Repesa, mentre noi siamo corti di fiato e di gambe dopo un dicembre molto impegnativo. Sono però molto soddisfatto per la reazione che la squadra ha mostrato nel secondo tempo, tutti hanno dato il proprio contributo”.

Ora torna d’attualità l’Eurolega: venerdì trasferta contro il Real Madrid.

“Questa settimana avremo solo una partita e dovremo approfittarne per prepararci bene in vista di un mese che ci vedrà in campo per altre dieci gare. Adesso pensiamo a Madrid” ha concluso Messina.

OMNISPORT | 03-01-2021 21:16