Miller saluta la Ducati: "Ma non ho finito il mio lavoro"

16-06-2022 18:46

Jack Miller, in conferenza stampa, ha dato l’addio alla Ducati: “Io sono molto contento delle prospettive future, così come di cambiare scenario, anche se questi 5 anni in Ducati sono stati eccezionali, abbiamo fatto tante belle gare. Sono molto grato per quello che mi è stato insegnato qui, non lo scambierei per nulla. Pecco e la Ducati mi mancheranno, ma sento che ho ancora tante cose da fare prima di andare via. Quello di vestire di rosso è stato a lungo un desiderio, sarà emozionante il giorno che saluterò tutti”.

Miller torna in KTM: “Conosco la struttura e conosco bene Francesco (Guidotti, che è stato suo capo in Pramac; n.d.r.). Ma io ho un buon rapporto con tutti, non credo di avere conti in sospeso con nessuno. Ho 27 anni, credo di avere ancora tanto da dare, e quella KTM mi è sembrata la strada migliore per me”.