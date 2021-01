Ministro Spadafora: "Difficile apertura stadi"

Non ci sono buone nuove per i tifosi e per il mondo del calcio, a Titolo V, su Rai 3, come spiega “Gazzetta Dello Sport”, ha parlato Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport.

“Pubblico negli stadi? Non ancora. Mi dispiace ma per questa stagione sportiva credo che sarà difficile rivedere gli stadi con il pubblico. Il Dpcm scade a marzo, ma in quel periodo bisognerà pensare alla riapertura parziale dello sport di base. Pensare di poter avere così tante persone dirette verso la stessa direzione è molto complicato in queste condizioni”.

OMNISPORT | 22-01-2021 23:25