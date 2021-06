Mirabelli attacca: "Il Milan ha perso 150 milioni"

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli attacca la dirigenza rossonera dopo gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu: “Il Milan rimpiangerà Calhanoglu, ma il problema vero è la strategia che è stata adottata dal Diavolo. Quando ero al Milan, ho dovuto risolvere tante problematiche relative ai rinnovo di contratto, compreso quello di Donnarumma. I rossoneri, con Gigio e Calhanoglu via a zero, perdono 150 milioni in patrimonialità. Se sono contenti tutti, bene così”, le parole a Tuttosport.

“Non ricordo rinnovi così importanti trattati a giugno, sono affari da chiudere ben prima. Più passa il tempo e più aumentano i problemi. La prossima grana credo che possa essere Kessie”.

OMNISPORT | 22-06-2021 16:16