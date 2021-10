Missione Nations League per l'Italia: salgono le quotazioni di Tonali

Archiviata la settima giornata di Serie A con il prezioso e convincente successo del Milan sul campo dell’Atalanta , è nuovamente tempo di Nazionale .

Il campionato si ferma, come da tradizione, per dare spazio all’ Italia di Roberto Mancini che, dopo il trionfo europeo di luglio, mette nel mirino un nuovo importante obiettivo: la Nations League .

Mercoledì 6 ottobre, infatti, gli Azzurri campioni d’Europa affronteranno la Spagna a San Siro nella semifinale che mette in palio un posto al sole nell’appuntamento finale di domenica 10 ottobre: in caso di successo, la Nazionale se la vedrà contro la vincente dell’altra semifinale che vede di fronte Belgio e Francia.

Vista la caratura delle avversarie, però, meglio ragionare di partita in partita senza fare troppi ragionamenti in prospettiva ma concentrandosi solo sull’imminente impegno contro le Furie Rosse.

Non sarà una gara semplice e il Ct jesino ne è pienamente consapevole. Ancora di più dopo la chiusura dell’ultima giornata di campionato che ha lasciato in eredità alcune importanti defezioni che hanno imposto alcune novità alla voce convocazioni.

Gli infortuni di Ciro Immobile e di Rafael Toloi hanno generato due lacune all’interno del gruppo azzurro puntualmente colmate dalla chiamata di Moise Kean – 4 gol in 10 presenze – e dal ritorno in Azzurro di Davide Calabria , autore della rete-lampo che ha aperto le danze durante Atalanta-Milan.

Il match di Bergamo ha offerto altri argomenti piuttosto rilevanti: in primis l’infortunio occorso a Matteo Pessina (uscito in barella) che preclude al centrocampista brianzolo la possibilità di presenziare sul palcoscenico della Nations. Mancini aveva pensato a Nicolò Zaniolo quale papabile sostituto ma anche il 22 della Roma è alle prese con un fastidio ai flessori che non gli permetterà di rispondere alle convocazione.

A questo punto, prende sempre più quota la candidatura di Sandro Tonali , protagonista di un sontuoso segmento iniziale di stagione con il Milan condito dal goal realizzato all’Atalanta nella serata di domenica: per il centrocampista bresciano sembra davvero arrivato il momento per il tanto atteso salto tra i ‘big’.

Di seguito, l’elenco dei calciatori convocati da Mancini in attesa di sciogliere, appunto, le ultime riserve sul centrocampista che sostituirà Pessina:

Portieri : Donnarumma, Meret, Sirigu.

Difensori : Acerbi, A. Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Calabria.

Centrocampisti : Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Verratti

Attaccanti : Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Kean, Raspadori.

OMNISPORT | 04-10-2021 08:28