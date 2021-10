MLB, Chicago riapre la serie: Houston è sconfitta

Si riapre la sfida dei quarti di finale di playoff tra Chicago White Sox e Houston Astros. Dopo aver perso le prime due partite per 6-1 e 2-0, infatti, la squadra di Tony La Russa è riuscita a spuntarla in gara 3 con il netto punteggio di 12-6 allungando così la serie che vivrà gara 4 nella notte italiana di martedì sul diamante di Houston.

Per Chicago, che in stagione regolare aveva ottenuto due vittorie in meno rispetto a Houston (93-95), i trascinatori sono stati Michael Kopech e Aaron Bummer rispettivamente con cinque e quattro fuoricampo.

Agli Astros non basta un super Cristian Javier, autore di sei fuoricampo e due base su ball.

La vincente della sfida tra le teste di serie numero due e tre affronterà in semifinale chi la spunterà tra i Tampa Bay Rays e i Boston Red Sox, che vede questi ultimi avanti 2-1 in rimonta.

OMNISPORT | 11-10-2021 07:45