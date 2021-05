MLB: continua il volo di Tampa Bay

Rivincita per i Red Sox, che tornano alla vittoria battendo i Tigers che li avevano sorpresi nell’ultima giornata. Boston resta quindi al comando della classifica rafforzando anzi il primato grazie al nuovo ko di Oakland, in casa contro i Blue Jays. La squadra più in forma resta però Tampa Bay, che a Los Angeles infila la quinta vittoria consecutiva.

Viceversa sono cinque i ko di fila per gli Angels, tanti quanti ne ha subiti Milwaukee, che perde a Philadelphia subendo anche l’aggancio in classifica dei Phillies. Perde terreno anche St. Louis, male i Diamondbacks, sconfitti a Miami.

I risultati:

New York Yankees-Houston Astros 4-7

Philadelphia Phillies-Milwaukee Brewers 2-0

Boston Red Sox-Detroit Tigers 12-9

Minnesota Twins-Texas Rangers 3-4

St. Louis Cardinals-New York Mets 1-4

Kansas City Royals-Cleveland Indians 0-4

Oakland Athletics-Toronto Blue Jays 4-10

Washington Nationals-Atlanta Braves 2-3

Miami Marlins-Arizona Diamondbacks 3-1

Los Angeles Angels-Tampa Bay Rays 3-8

