MLB: Dodgers primi in National League

Obiettivo rimonta completato e sorpasso effettuato. I Los Angeles Dodgers battono gli Atlanta Braves 4-3 e si issano in vetta alla classifica della National League: terza vittoria consecutiva e sorpasso compiuto ai danni di San Francisco. I Giants incappano infatti nella loro quarta sconfitta di fila (la terza contro Milwaukee) e scivolano in seconda posizione incalzati dai Brewers.

Sorride ancora Philadelphia che conquista la quinta vittoria consecutiva, mentre perdono terreno i Washington Nationals giunti al quarto ko di fila.

In American League invece, Tampa va ko in casa contro Boston. I Rays vengono sconfitti dai Red Sox per 3-2. Non ne approfitta Houston che perde ancora: secondo ko di fila per gli Astros contro Seattle. Risalgono i White Sox: Chicago al terzo successo consecutivo (il secondo contro Pittsburgh) si conferma terza forza del torneo.

Dopo 4 ko di fila torna al successo New York: gli Yankees hanno infatti la meglio fuori casa sui Los Angeles Angels col punteggio di 4-1.

RISULTATI

Cincinnati Reds-St.Louis Cardinals 12-2

Los Angeles Angels-New York Yankees 1-4

Toronto Blue Jays-Baltimore Orioles 5-4

Detroit Tigers-Oakland Athletics 8-6

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 2-3

Chicago White Sox-Pittsburgh Pirates 6-3

Kansas City Royals-Cleveland Indians 3-5

Minnesota Twins-Chicago Cubs 0-3

San Francisco Giants-Milwaukee Brewers 2-5

Los Angeles Dodgers-Atlanta Braves 4-3

OMNISPORT | 02-09-2021 09:05