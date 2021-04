MLB, i White Sox si impongono sugli Indians grazie a Rodon

Nella notte si registra una ottima prestazione del giocatore dei White Sox Carlos Rodon perfetto (con il primo no hitter della carriera) per 8 inning e 1/3.

È il secondo no-hitter in MLB in questa stagione, in cinque giorni dopo che il lanciatore dei San Diego Padres Joe Musgrove ha lanciato il primo no-hitter nella storia della franchigia contro i Texas Rangers.



TUTTI I RISULTATI:

NEW YORK YANKEES – TORONTO BLUE JAYS: 4 – 5

WASHINGTON NATIONAL SST. LOUIS CARDINALS: 6 – 0

CHICAGO CUBS – MILWAUKEE BREWERS: 0 – 7

LOS ANGELES ANGELS – KANSAS CITY ROYALS: 1 – 6

BOSTON RED SOX – MINNESOTA TWINS: 3 – 2

CINCINNATI REDS – SAN FRANCISCO GIANTS: 0 – 3

BOSTON RED SOX – MINNESOTA: 7 – 1

PADRES – PIRATES: 1 – 5

TIGERS – ASTORS: 6 – 4

PHILLIES – METS: 1 – 5

MARLINS – BRAVES: 6 – 5

INDIANS – WHITE SOX: 0 – 8

ROCKIES – DODGERS: 2 – 4

