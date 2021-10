MLB, playoff: crollo Dodgers, riscatto per Boston

Si sono disputati nella notte italiana altri quattro incontri dei playoff di MLB. Due le serie dei quarti di finale che si sono aperte, quella tra Milwaukee e Atlanta e quella tra San Francisco Giants e Los Angeles Dodgers. I Brewers si sono imposti per 2-1 in una partita che ha confermato il sottile filo di equilibrio tra due squadre che hanno concluso la stagione regolare divise da sette vittorie: ai Braves non sono bastati i quattro fuoricampo a testa di Albies, Duvall e Riley.

Netta invece l’affermazione dei Giants, che hanno rivendicato il ruolo di miglior squadra della lega durante i sette mesi di regular season demolendo i Dodgers campioni in carica, arrivati alle World Series dopo essere passati dal Wild Card Game. Star assoluta del 4-0 finale il lanciatore di San Francisco Logan Webb, autore di dieci fuoricampo.

San Francisco lancia quindi la propria candidatura per il titolo, visto che i vice campioni 2020 di Tampa Bay si sono mostrati inaspettatamente vulnerabili in gara 2 contro i Red Sox, impostisi addirittura per 16-4: si ripartirà quindi dalla parità assoluta, mentre Houston ha fatto un passo verso il turno successivo grazie alla vittoria sugli White Sox, ora sotto 2-0 nella serie.

Risultati:

Houston Astros-Chicago White Sox 9-4 (serie: 2-0)

Milwaukee Brewers-Atlanta Braves 2-1 (serie: 1-0)

Tampa Bay Rays-Boston Red Sox 6-14 (serie: 1-1)

San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers 4-0 (serie 1-0)

OMNISPORT | 09-10-2021 08:18