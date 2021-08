MLB: Red Sox ancora sconfitti, la crisi continua

Una vittoria ed una sconfitta per i Red Sox contro i Tigers.

Un ruolino che non basta alla squadra di Alex Cora per uscire dall’altalena di risultati delle ultime settimane. Il primato dell’American League resta però alla portata, perché neppure la concorrenza corre. Ko anche gli Astros contro Minnesota, così come i White Sox.

In National League sofferto successo per i Giants contro i Diamondbacks e primato in classifica rafforzato.

I risultati della notte:

Miami Marlins-New York Mets 4-2

Detroit Tigers-Boston Red Sox 8-1

Texas Rangers-Los Angeles Angels 0-5

Colorado Rockies-Chicago Cubs 6-5

Arizona Diamondbacks-San Francisco Giants 4-5

Washington Nationals-Philadelphia Phillies 6-7

New York Yankees-Seattle Mariners 5-3

Toronto Blue Jays-Cleveland Indians 3-0

Cincinnati Reds-Pittsburgh Pirates 7-4

Chicago White Sox-Kansas City Royals 2-3

Houston Astros-Minnesota Twins 3-5

St. Louis Cardinals-Atlanta Braves 4-8

OMNISPORT | 06-08-2021 06:54