MLB: Vola Houston alla sesta vittoria consecutiva

Sesto successo di fila per gli Astros che sconfiggono per 6-2 i Texas Rangers che sono invece al loro sesto ko consecutivo. Houston conferma il grande momento di forma e consolida la quarta posizione in American League, mentre Texas è più di una settimana che non riesce a vincere un match.

La prima della classe è sempre Chicago che nei quattro match contro Kansas City trova due vittorie e due ko. Ieri vittoria di misura per 4-3. Perde invece Boston 5-6 contro Los Angeles. I Red Sox cadono dopo tre vittorie, ma sono sempre secondi, mentre gli Angels trovano la vittoria dopo 4 ko consecutivi.

Belle vittorie di Oakland e Seattle: gli Athletics battono Minnesota a domicilio, mentre Seattle si impone in casa su Cleveland. Scivolone di New York a Baltimore: gli Orioles si impongono 10-6 interrompendo una striscia negativa di 4 sconfitte.

In National League torna a vincere San Francisco dopo due ko di fila: i Giants battono Pittsburgh 4-1 e mantengono la vetta della classifica. Nel big match tra Padres e Cardinals ha la meglio San Diego che batte St. Louis 5-3.

San Diego Padres-St.Louis Cardinals 5-3

Arizona Diamondbacks-Washington Nationals 0-3

Los Angeles Dodgers-Miami Marlins 2-3

Seattle Mariners-Cleveland Indians 3-2

Colorado Rockies-Cincinnati Reds 6-7

Chicago White Sox-Kansas City Royals 4-3

Houston Astros-Texas Rangers 6-2

Milwaukee Brewers-Atlanta Braves 10-9

Minnesota Twins-Oakland Athletics 6-7

Boston Red Sox-Los Angeles Angels 5-6

Detroit Tigers-Chicago Cubs 1-5

Tampa Bay Rays-New York Mets 7-1

Toronto Blue Jays-Philadelphia Phillies 10-8

Baltimore Orioles-New York Yankees 10-6

Pittsburgh Pirates-San Francisco Giants 1-4

OMNISPORT | 17-05-2021 10:33