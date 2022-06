MLS, Higuain: "Pelle d'ora a pensare ai campioni coi quali ho giocato"

19-06-2022 11:48

Grande ex della nostra Serie A con le maglia di Napoli prima e di Juventus poi, il Pipita Gonzalo Higuain ha parlato di tutti i campioni coi quali ha giocato nella propria carriera ai canali ufficiali dell’Inter Miami, sua attuale squadra che milita nella MLS americana:

“Avevo 19 anni nel momento in cui ho incontrato Roberto Carlos e mi ha accolto con gioia e in modo davvero umile per un campione. Lui, Ronaldo, Beckham, Raul, Van Nistelooy, Casillas, Helguera, Cannavaro, ognuno di loro trattava noi giovani con affetto e con una modestia impensabile e sarei in grado di andare avanti a fare nomi. Ronaldinho ci ho giocato contro, con Roberto Carlos ci ho giocato come compagno, con Dybala ci sono stato in squadra, anche con McKennie sono stato compagno di squadra, passando assieme anche solamente qualche giorno alla Juve. La verità è che guardandomi indietro e pensando a tutti i ragazzi con cui sono stato in grado di giocare, mi viene la pelle d’oca. E ancora non sono stanco di giocare! A ora vedo alcuni con i quali ho giocato che si sono ritirati e penso: “Quanti risultati ho ottenuto in carriera, giusto?”. Mi auguro un giorno di rendermene conto”.