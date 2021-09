“Il gran maestro Bruce Lee disse: ‘Sii acqua, amico mio.’ Questo è quello che faccio oggi”, queste le parole che Silva ha usato nel post match del suo incontro con la leggenda MMA Ortiz.

Vittoria schiacciante per Silva nel match andato in scena a Hollywood, in Florida, contro la leggenda Ortiz. Il 46enne brasiliano si è imposto per K.O. in soli 81 secondi

OMNISPORT | 12-09-2021 08:23