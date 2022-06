Monaco: ufficiale l'approdo di Minamino dal Liverpool

28-06-2022 21:33

Takumi Minamino è un nuovo attaccante del Monaco. L’attaccante giapponese è stato prelevato dal Liverpool per 15 milioni di euro più bonus. Contratto fino al 2026.

Minamino ha sempre recitato un ruolo da comprimario tra le fila dei Reds. Al Liverpool era arrivato nell’estate 2019 dopo cinque anni trascorsi in Austria tra le fila del Red Bull Sailsburgo. In mezzo alla sua esperienza ad Anfield Road, l’esperienza in prestito con la maglia del Southampton nel corso della stagione 2020-2021. Nell’ultima stagione, 11 presenze e 3 gol in Premier League. Tre reti, invece, nella FA Cup vinta dalla formazione di Jürgen Klopp.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE