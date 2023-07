Mondiali femminili 2023: pagelle Italia-Argentina 1-0 e la gioia della Bertolini

Le azzurre vincono di misura contro le ragazze di Portanova: decisivo il colpo di testa dell'attaccante della Juve. Positivo l'esordio di Dragoni

24-07-2023 10:40

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Buona la prima per l’Italia nella gara di debutto al Mondiale 2023 contro l’Argentina di Portanova. Le azzurre vincono la sfida d’esordio del torneo iridato, andata in scena all’Eden Park, grazie al colpo di testa di Girelli quasi al termine del match. Per le azzurre di Milena Bertolini, ora, nel mirino c’è la Svezia: appuntamento a sabato 29 luglio con calcio d’inizio alle 9:30 (ora locale).

Italia-Argentina femminile: sintesi e commento della partita

Italia e Argentina subito a caccia dei primi tre punti per agganciare nel gruppo G la Svezia di Gerhardsson, uscita vittoriosa nel debutto contro il Sudafrica. Al loro match d’esordio al Mondiale, le azzurre di Bertolini e le ragazze di Portanova creano densità a centrocampo senza riuscire a rendersi pericolose. Caruso e Giacinti si fanno vedere nell’area avversaria, insieme a Giugliano con qualche tentativo da fuori area.

Dopo 80 minuti di puro equilibrio, arriva la tanto attesa scossa. La lettura di gioco del ct Milena Bertolini si rivela impeccabile, con il cambio Dragoni-Girelli che regala la prima emozione di questo Mondiale. Soli cinque minuti dopo l’ingresso in campo dell’attaccante della Juve, regala il gol vittoria con un colpo di testa che scavalca Correa. Le azzurre resistono fino al 90′ ed escono dall’Eden Park di Auckland con un sorrisone.

Pagelle dell’Italia: top e flop

Durante 6: chiamata in causa poche volte, lasciando la rete inviolata senza troppi problemi.

Girelli 8: entra al posto di Dragon e segna di testa il gol vittoria scavalcando Correa.

Dragoni 7: al suo esordio con la Nazionale si rende immediatamente propositiva sulle linee. Ha carattere da vendere.

Bonansea 7: tanto spirito d’iniziativa. Tenta la cavalcata, aggancia e tenta di prolungare la sfera.

Giacinti 5: poca resa e tanta sofferenza, specialmente per aver giocato spalle alla porta.

Bertolini (all.) 7: in una gara del tutto equilibrata trova la scossa giusta. Mani alla testa al gol di Girelli.

Le dichiarazioni di Milena Bertolini dopo Italia-Argentina

La ct dell’Italia femminile, Milena Bertolini, ha parlato così ai microfoni Rai nel post-gara.

Siamo felici perchè sapevamo l’importanza di iniziare bene. La gara è stata equilibrata fino alla fine e la vittoria è stata meritata. Girelli? É un valore aggiunto di questa squadra. É un capitano che c’è sempre e quando entra fa quello che sa fare benissimo, lei come tutte le altre. Dragoni e Beccari? Sono ragazze brave e se sono qui è perchè c’è qualità. Ci godiamo la vittoria e ci rimettiamo a lavoro.