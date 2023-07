Tutte le partite in programma per il campionato Mondiale di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda

I Mondiali di calcio femminile si disputano in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Anche in campo femminile, i Mondiali si disputano ogni 4 anni. Quest’anno si disputa la 9a edizione. La nazionale più titolata è quella degli Usa con 4 titoli vinti, seguita da Germania con 2 e poi Giappone e Norvegia con 1. L’Italia partecipa per la quarta volta ai Mondiali, dopo il brillante 7° posto conquistato quattro anni fa in Francia.

Al Mondiale 2023 partecipano 32 squadre, in rappresentanza dei 5 continenti. Il primo turno è costituito da una fase a gironi. Le 32 squadre sono state suddivise in 8 gironi da 4: passano le prime due qualificate. Seguono poi le fasi a eliminazione diretta fino alla finalissima del 20 agosto. L’Italia è inserita nel Gruppo G, un girone molto difficile con Svezia, Argentina e SudAfrica: sarà già un buon risultato riuscire a passare questo primo sbarramento. Le grandi favorite per la vittoria finale come al solito Usa, le squadre del nord Europa e il Brasile.

Fase a gironi

GRUPPO A

Le partite si giocano in varie città della Nuova Zelanda

Nuova Zelanda-Norvegia 20-lug ore 9.00 Filippine-Svizzera 21-lug ore 7.00 Nuova Zelanda-Filippine 25-lug ore 7.30 Svizzera-Norvegia 25-lug ore 10.00 Norvegia-Filippine 30-lug ore 9.00 Svizzera-Nuova Zelanda 30-lug ore 9.00

Classifica

1 Nuova Zelanda 0 2 Norvegia 0 3 Svizzera 0 4 Filippine 0

GRUPPO B

Le partite si giocano in varie città dell’Australia

Australia-Eire 20-lug ore 12.00 Nigeria-Canada 21-lug ore 4.30 Canada-Eire 26-lug ore 14.00 Australia-Nigeria 27-lug ore 12.00 Eire-Nigeria 31-lug ore 12.00 Canada-Australia 31-lug ore 12.00

Classifica

1 Australia 0 2 Eire 0 3 Nigeria 0 4 Canada 0

GRUPPO C

Spagna-Costa Rica 21-lug ore 9.30 Zambia-Giappone 22-lug ore 9.00 Giappone-Costa Rica 26-lug ore 7.00 Spagna-Zambia 26-lug ore 9.30 Giappone-Spagna 31-lug ore 9.00 Costa Rica-Zambia 31-lug ore 9.00

Classifica

1 Spagna 0 2 Costa Rica 0 3 Giappone 0 4 Zambia 0

GRUPPO D

Inghilterra-Haiti 22-lug ore 11.30 Danimarca-Cina 22-lug ore 14.00 Inghilterra-Danimarca 28-lug ore 10.30 Cina-Haiti 28-lug ore 13.00 Cina-Inghilterra 01-ago ore 13.00 Haiti-Danimarca 01-ago ore 13.00

Classifica

1 Inghilterra 0 2 Danimarca 0 3 Cina 0 4 Haiti 0

GRUPPO E

USA-Vietnam 22-lug ore 3.00 Olanda-Portogallo 23-lug ore 9.30 USA-Olanda 27-lug ore 3.00 Portogallo-Vietnam 27-lug ore 9.30 Vietnam-Olanda 01-ago ore 9.00 Portogallo-USA 01-ago ore 9.00

Classifica

1 USA 0 2 Olanda 0 3 Portogallo 0 4 Vietnam 0

GRUPPO F

Francia-Giamaica 23-lug ore 12.00 Brasile-Panama 24-lug ore 13.00 Francia-Brasile 29-lug ore 12.00 Panama-Giamaica 29-lug ore 14.30 Panama-Francia 02-ago ore 12.00 Giamaica-Brasile 02-ago ore 12.00

Classifica

1 Brasile 0 2 Francia 0 3 Panama 0 4 Giamaica 0

GRUPPO G

Svezia-Sudafrica 23-lug ore 7.00 ITALIA-Argentina 24-lug ore 8.00 Argentina-Sudafrica 28-lug ore 2.00 Svezia-ITALIA 29-lug ore 9.30 Argentina-Svezia 02-ago ore 9.00 Sud Africa-ITALIA 02-ago ore 9.00

Classifica

1 Svezia 0 2 ITALIA 0 3 Argentina 0 4 Sud Africa 0

GRUPPO H

Germania-Marocco 24-lug ore 10.30 Colombia-Corea del Sud 25-lug ore 4.00 Corea del Sud-Marocco 30-lug ore 6.30 Germania-Colombia 30-lug ore 11.30 Marocco-Colombia 03-ago ore 12.00 Corea del Sud-Germania 03-ago ore 12.00

Classifica

1 Germania 0 2 Marocco 0 3 Corea del Sud 0 4 Colombia 0

Ottavi di finale

Dal 5 all’8 agosto

1a gruppo A-2a gruppo C – 1a gruppo E-2a gruppo G 1a gruppo A-2a gruppo A 1a gruppo G-2a gruppo E 1a gruppo B-2a gruppo D 1a gruppo F-2a gruppo H 1a gruppo D-2a gruppo B 1a gruppo H-2a gruppo F

Quarti di finale

Dall’11 al 12 agosto

Semifinali

Dal 15 al 16 agosto

Finale 3°/4° posto

Si gioca il 19 agosto

Finale

Si gioca il 20 agosto

Dove vedere i Mondiali femminili in diretta tv e streaming

Le partite della Nazionale italiana ai Mondiali femminili in Australia sono trasmesse in diretta tv dalla Rai e quindi in streaming su RaiPlay. La Rai ha acquisito i diritti su 15 partite, tra cui quelle della Nazionale.

Guida Tv di Virgilio Sport

Gli orari delle partite tengono conto della differenza di fuso orario tra l’Oceania e l’Italia. L’Australia ha diversi fusi orari compresi tra le 9 e le 11 ore di differenza, mentre la Nuova Zelanda è addirittura a 13 ore di differenza. Il risultato è che i match coincidono con la notte italiana o la mattinata.

FAQ Come si stabilisce la classifica al Mondiale femminile? Le classifiche si determinano applicando in ordine di priorità questi criteri: maggiore numero di punti; migliore differenza reti; maggiore numero di reti segnate. In caso di ulteriore parità, si applicano questi criteri, sempre in ordine di priorità: maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate; migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate; maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate; maggiore numero di punti fair play, secondo quanto segue: cartellino giallo: - 1 punto;

cartellino rosso indiretto (doppio cartellino giallo): - 3 punti;

cartellino rosso diretto: - 4 punti;

cartellino giallo + cartellino rosso diretto: - 5 punti.

sorteggio effettuato dal comitato FIFA. E' chiaro che in caso di arrivo ex aequo si formerà una classifica avulsa. Quando inizia e quando finisce il Mondiale femminile 2023? Il Mondiale inizia il 20 luglio 2023 e termina il 20 agosto 2023

