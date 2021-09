Mondiale Fiandre 2021, Colbrelli: "E' stata durissima, peccato per le cadute"

Sonny Colbrelli ai Mondiali nelle Fiandre 2021 chiude con un brutto 10° posto nonostante il momento strabiliante di forma. L’azzurro, incapace di giocarsi il podio nel momento finale della gara, è rimasto sorpeso dal colpo del vincitore finale Julian Alaphilippe. Per l’Italia anche un po’ di sfortuna, con le cadute iniziali di Matteo Trentin e Davide Ballerini.

Questo il commento di Colbrelli a RAI Sport:

““All’inizio abbiamo dormito. Peccato per la caduta di Trentin e Ballerini, se nel finale ci fossero stati anche loro sicuramente sarebbe stata un’altra storia, ma il ciclismo è anche questo. Ci hanno messo nella morsa, alla fine siamo rimasti chiusi in quel gruppetto e quando devi controllare troppi corridori non è mai facile. Bagioli tirava, Nizzolo mi ha detto di non essere in grande condizione e si è messo a mia disposizione, io però ho dovuto tenere d’occhio troppi avversari. È stata durissima, combattuta fin dai primi chilometri. Velocità folle, scatti e controscatti continui. La gara è esplosa già a 100 chilometri dall’arrivo, e alla fine è venuto fuori un Mondiale davvero duro. Ringrazio comunque i miei compagni per quello che hanno fatto, sicuramente per l’Italia non è stato un grande risultato ma ce l’abbiamo messa tutta”.

OMNISPORT | 26-09-2021 17:55