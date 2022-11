Mondiale, Haaland: "Forse avrei potuto giocare per l'Inghilterra"

11-11-2022 19:53

Intervistato da GOAL, Haaland ha risposto così a una domanda inevitabile: “Se i difensori mi temono? Non lo so. Dovresti chiederlo a loro. Probabilmente diranno di no, ma forse è così!”.

Haaland non parteciperà al Mondiale con la sua Norvegia e rivela: “Ho vissuto in Inghilterra per tre anni e mezzo, quattro anni. Ma sono stato in Norvegia per così tanto tempo che per me è stato naturale per me scegliere la Nazionale norvegese. Se mio padre avesse giocato più a lungo in Inghilterra non so come sarebbe andata, forse sarei stato inglese! Ma sono norvegese e ne vado orgoglioso”.