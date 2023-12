Mondiale per Club al via, tutto quello che c’è da sapere e dove vederlo in tv e streaming

In Arabia sarà incoronata la squadra più forte del Mondo. Il programma e come vedere i match: il City vuole subentrare al Real Madrid nell'albo d'oro

14-12-2023 11:33

Otto squadre e un trofeo per decretare la squadra più forte del mondo. La Regina del Mondiale per Club sarà incoronata a Jeddah, in Arabia Saudita. Per ereditare il trofeo vinto dal Real Madrid nella passata stagione, il Manchester City parte con il favore del pronostico, seguito dal Fluminense di Diniz e Marcelo. Entrambe sono già di diritto in semifinale. L’ex compagno di squadra del brasiliano, Benzema, ha invece già esordito nella competizione con l’Al Ittihad, superando l’Auckland City per 3-0 e realizzando anche un gol. Ora i sauditi affronteranno l’Al Ahly. L’altro quarto sarà disputato invece tra il Leon e l’Urawa.

Mondiale per Club, le squadre partecipanti

Le date del Mondiale per Club e dove vederlo in tv e streaming

Il torneo a eliminazione diretta è iniziato il 12 e terminerà il 22 dicembre, con la finalina e la finale. Gli orari delle partite sono principalmente due: 17:30 e 21:00 locali, che corrispondono a 15:30 e 19:00 italiane. Dopo l’unico match del primo turno, domani 15 dicembre scenderanno in campo le squadre per i quarti di finale e le vincenti affronteranno poi Fluminense e Manchester City, il 18 e 19 dicembre. Si tratta dell’ultimo appunto con questo format, dato che nel 2025 assisteremo all’edizione che rivoluzionerà tutto e che vedrà ai nastri di partenza ben 32 compagini.

Dove vedere le partite? In esclusiva streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, che trasmetterà però solo le gare dalle semifinali in poi. Non sarà possibile seguire match in tv e in chiaro del Mondiale per Club.

Stadi, arbitri e match in programma

IL PROGRAMMA

Primo turno

Al Ittihad – Auckland City 3-0

Secondo turno, domani venerdì 15

Leon-Urawa Reds 15 dicembre ore 15.30

Al Ahly-Al Ittihad 15 dicembre ore 19.00

Semifinali

Fluminense – vincente Al-Ahly-Al-Ittihad ore 19.00 di lunedì 18

Manchester City-vincente Lèon-Urawa Reds ore 19.00 di martedì 19

Finali