Champions League: Phillips e Taremi, ultimi gol con City e Porto e poi la serie A? cos’è successo ieri

14-12-2023 09:53

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Cala il sipario sulla fase a gironi di Champions League, con gli ultimi verdetti che delineano il quadro delle squadre approdate agli ottavi, di quelle retrocesse in Europa League e di quelle costrette a salutare le coppe. Ma è stata anche la serata dei gol d’addio: Phillips e Taremi segnano con City e Porto, ma hanno già le valigie pronte. Sbarcheranno in Serie A?

Gruppo C: Phillips, gol e addio al Manchester City. C’è la Juve?

Alla seconda da titolare in stagione col Manchester City e in una partita dall’esito ininfluente, Kalvin Phillips è andato a bersaglio su rigore all’85’, chiudendo di fatto i conti nel match poi vinto 3-2 dallo squadrone di Guardiola contro la Stella Rossa. Per il mediano inglese tanta panchina da quando nel luglio 2022 è stato ingaggiato dai citizens per 50 milioni. Già a gennaio l’ex Leeds potrebbe cambiare aria: l’interesse della Juventus è noto e concreto. Chissà che a Giuntoli non riesca il colpaccio. L’altra partita del girone ha visto il Lipsia imporsi 2-1 con gli svizzeri dello Young Boys.

Classifica Gruppo G: Manchester City 18, Lipsia 12, Young Boys 4, Stella Rossa 1

Gruppo H: Barcellona ko con l’Aversa, Taremi ancora a bersaglio

Sebbene già qualificato agli ottavi, ha comunque fatto rumore la sconfitta del Barcellona per 3-2 sul campo dell’Anversa, che ha così evitato di chiudere il suo percorso nell’Europa che conta con sole sconfitte. Recupero infuocato: al 91′ segna ancora il canterano Guiu, un minuto dopo i padroni di casa si riportano avanti con Ilenikhena.

Il Porto fa suo lo scontro diretto con lo Shakhtar e accede gli ottavi, spedendo gli ucraini in Europa League. Festival del gol allo stadio do Dragão: finisce 5-3. A segno anche Taremi: l’attaccante iraniano, con il contratto in scadenza a giugno 2024, è da tempo nel mirino dell’Inter, che farà un tentativo già a gennaio. Niente follie, però: Marotta è pronto a rimandare il suo arrivo in estate, quando potrà prenderlo a zero.

Classifica Gruppo H: Barcellona 12, Porto 12, Shakhtar 9, Anversa 3

Gli altri gruppi: Feyenoord in Europa League, il PSG si salva

Ed eccoci ai due gruppi delle italiani. Nel Girone E non riesce l’impresa della Lazio a Madrid: l’Atletico vince 2-0 e Sarri si accontenta del secondo posto. Sconfitta indolore per il Feyenoord, che perde 2-1 col Celtic ma era già certo del terzo posto. Prima e unica gioia per gli scozzesi.

Nel Gruppo F, quello del Milan, il PSG pareggia 1-1 in Germania col Borussia Dortmund e vanifica l’impresa dei rossoneri a Newcastle. Le due squadre chiudono a pari punti, ma a passare da secondi sono i parigini in virtù del vantaggio negli scontri diretti.