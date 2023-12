Champions League risultati: Lazio agli ottavi, Milan ai play off Europa League, il Dortmund è primo

Definita la griglia delle qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2023/24. La Lazio perde in casa dell'Atletico Madrid ma passa come seconda, Newcastle eliminato. Lunedì 18 dicembre il sorteggio a Nyon dalle 12

13-12-2023 23:32

I risultati della sesta giornata di Champions League si portano dietro la seconda metà dei verdetti: qualificate agli ottavi di finale della massima competizione europea come prime del girone Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona. Passano alla fase a eliminazione diretta come seconde Lazio, Psg, Lipsia, Porto. Il sorteggio degli ottavi di finale è in calendario lunedì 18 dicembre dalle 12 a Nyon. Le terze classificate che acquisiscono il diritto di proseguire il cammino europeo in Europa League sono Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar.

Stella Rossa-Manchester City 2-3

Trasferta vincente seppur non trascendentale per la squadra di Pep Guardiola, che però si conferma una delle grandissime del continente ottenendo ben 18 punti su 18 disponibili nella fase a gironi della Champions League. Come i Citizens solo il Real Madrid. A dare il via al trionfo agli inglesi, scesi in campo con varie seconde linee, un gol di Hamilton al 19esimo del primo tempo. Nella ripresa arrivava il raddoppio di Bobb, un altro elemento delle giovanili che promette bene. A 15 minuti dalla fine i padroni di casa segnavano il gol della bandiera con In-Beom Hwang. Nel finale un rigore ben calciato da Kalvin Phillips ridava il doppio vantaggio ai britannici, prima che al 91esimo arrivasse il gol finale di Katai con un colpo di testa su corner.

Lipsia-Young Boys 2-1

L’altro scontro del gruppo, anche questo senza praticamente nulla in gioco, ha visto il Lipsia imporsi in casa sullo Young Boys. I gol sono arrivati tutti nella ripresa: ad aprire le marcature per i padroni di casa è stato al 51esimo Sesko, al quale dopo due minuti ha risposto per gli ospiti Colley. Solo tre minuti dopo i tedeschi sono tornati in avanti con il gol di Forsberg. Con questo trionfo la squadra di Marco Rose certifica il suo secondo posto nel girone.

Atletico Madrid-Lazio 2-0

Partita maschia e ruvida al Wanda Metropolitano, dove Lazio e Atletico Madrid si sono già giocate il primo posto del loro girone senza lesinare sforzi e colpi di ogni tipo. A prevalere, tuttavia, è stata la maggior esperienza e solidità dei colchoneros, che negli ultimi dieci anni hanno forgiato una fortissima identità in Champions League. Il 2-0 finale è figlio di una maggiore efficacia dei padroni di casa, molto scafati in questa competizione. I padroni di casa hanno subito fatto capire come stavano le cose andando in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Griezmann, che al sesto minuto trovava un pertugio semplice da riempire dopo una bella azione di Samuel Lino dalla destra.

Rivivi le emozioni di Atletico Madrid-Lazio

Celtic-Feyenoord 2-1

Piccola soddisfazione per il Celtic, che imponendosi sul Feyenoord trova la prima e l’unica vittoria della sua avventura europea. Già quarti, gli scozzesi hanno messo in campo l’orgoglio per battere gli avversari di turno. In vantaggio al 33esimo su rigore con Palma, sono stati rimontati all’82esimo da Minteh, per poi segnare il gol decisivo al 91esimo con Lagerbielke, e far esplodere di gioia il Celtic Park.

Newcastle-Milan 1-2

Il Milan supera in rimonta per 2-1 il Newcastle al ‘St James’ Park’ nella gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 e conquista il terzo posto nel girone, che gli consente di accedere in Europa League. Rete di Joelinton al 33′, pareggio di Pulisic al 59′ e rete decisiva di Chukwueze all’84’. Il pareggio del Psg a Dortmund per 1-1 consente ai parigini di accedere alla seconda fase come seconda nel girone vinto dai tedeschi.

Rivivi le emozioni di Newcastle-Milan

Dortmund-Psg 1-1

Spettacolo al Signal Iduna Park, dove il Psg rischia l’eliminazione ma ottiene un pari che gli regala il secondo posto per migliore differenze reti rispetto al Milan, vincente a Newcastle. Dopo un primo tempo nel quale avrebbe potuto segnare tre o quattro gol, la squadra di Luis Enrique cade colpita da Adeyemi, che segna al 51esimo. Poi, la reazione grazie a un acuto al 56esimo di Warren Zaire-Emery, che diventa il francese più giovane a segnare in Champions League, superando Benzema. Ed è il gol del pareggio definitivo, che vale il secondo posto per i parigini, mentre i tedeschi si confermano al primo.

Anversa-Barcellona 3-2

Già primo nel suo girone, il Barcellona viene sconfitto dall’ultima in classifica, un chiaro segnale di cedimento in un periodo poco facile per la squadra di Xavi. Sotto già al secondo minuto per un gol di Vermereen, i blaugrana rispondo con un gol di Ferran Torres al 35esimo. Nella ripresa succede di tutto, con i belgi che si portano sul 2-1 prima che Guiu pareggi al 91esimo. Ma non è finita, perché un minuto dopo i padroni di casa trovavano il gol della vittoria, ottenendo i primi punti della loro avventura europea.

Porto-Shakhtar 5-3

Inutile la goleada casalinga di un Porto già secondo, che si impone su uno Shakhtar a sua volta già retrocesso in Europa League. Dopo il primo tempo terminato 2-1, nel quale spicca la doppietta di Galeno, la ripresa è un festival di gol nel quale però i lusitani sono sempre rimasti in controllo totale.

Champions League: risultati e classifica dei gironi

Gruppo E

Celtic-Feyenoord 2-1

Marcatori: 33′ Palma (rig.), 82′ Minteh, 91′ Lagerbielke

Atletico Madrid-Lazio 2-0

Marcatori: 6′ Griezmann, 51′ Lino

Celtic-Feyenoord 2-1 33′ Palma (rig.), 82′ Minteh, 91′ Lagerbielke Atletico Madrid-Lazio 2-0 6′ Griezmann, 51′ Lino Classifica: Atletico Madrid 14, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic Glasgow 4

Atletico Madrid 14, Lazio 10, Feyenoord 6, Celtic Glasgow 4 Gruppo F

Borussia Dortmund-Psg 1-1

Marcatori: 51′ Adeyemi, 56′ Zaire-Emery

Newcastle-Milan 1-2

Marcatori: 33′ Joelinton, 59′ Pulisic, 84′ Chukwueze

Borussia Dortmund-Psg 1-1 51′ Adeyemi, 56′ Zaire-Emery Newcastle-Milan 1-2 33′ Joelinton, 59′ Pulisic, 84′ Chukwueze Classifica: Borussia Dortmund 11, Paris Saint-Germain 8, Milan 8, Newcastle 5

Borussia Dortmund 11, Paris Saint-Germain 8, Milan 8, Newcastle 5 Gruppo G

Rb Lipsia-Young Boys 2-1

Marcatori : 51′ Sesko, 53′ Colley, 56′ Forsberg

Stella Rossa-Manchester City 2-3

Marcatori: 19′ Hamilton, 62′ Bobb, 76′ Hwang, 85′ Philips, 91′ Katai

Rb Lipsia-Young Boys 2-1 : 51′ Sesko, 53′ Colley, 56′ Forsberg Stella Rossa-Manchester City 2-3 19′ Hamilton, 62′ Bobb, 76′ Hwang, 85′ Philips, 91′ Katai Classifica: Manchester City 18, RB Lipsia 12, Young Boys 4, Stella Rossa Belgrado 1

Manchester City 18, RB Lipsia 12, Young Boys 4, Stella Rossa Belgrado 1 Gruppo H

Porto-Shakhtar Donetsk 5-3

Marcatori: 10′ Galeno, 29′ Sikan, 43′ Galeno, 62′ Taremi, 73′ Eustaquio (aut.), 76′ Pepe, 82′ Conceicao F., 88′ Eguinaldo

Anversa-Barcellona 3-2

Marcatori: 2′ Vermeeren, 36′ Torres, 56′ Janssen, 91′ Guiu, 92′ Ilenikhena

Porto-Shakhtar Donetsk 5-3 10′ Galeno, 29′ Sikan, 43′ Galeno, 62′ Taremi, 73′ Eustaquio (aut.), 76′ Pepe, 82′ Conceicao F., 88′ Eguinaldo Anversa-Barcellona 3-2 2′ Vermeeren, 36′ Torres, 56′ Janssen, 91′ Guiu, 92′ Ilenikhena Classifica: Barcellona 12, Porto 12, Shakhtar 9, Anversa 3

La classifica di tutti i gironi di Champions League