Dove si gioca la partita:



Stadio: Cívitas Metropolitano

Città: Madrid

Capienza: 70460 spettatori20:14

Benvenuti alla diretta della partita valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Champions League, si affrontano Atletico Madrid e Lazio.20:14

La Lazio nell'ultimo turno ha sconfitto il Celtic in casa per 2-0, mentre l'Atletico ha invece battuto 1-3 il Feyenoord in trasferta.20:15

Formazione ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak - Hermoso, Gimenez, Savic - Lino, Saul, Witsel, De Paul, Molina - Correa, Griezmann.20:18

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Casale, Gila, Hysaj - Guendouzi, Vecino, Luis Alberto - Pedro, Immobile, Zaccagni.20:17

Panchina Atletico Madrid: Grbic, Gomis, Azpilicueta, Soyoncu, Koke, Depay, Llorente, Galàn, Morata, Reinildo, Riquelme, Gismera.20:19

Panchina Lazio: Sepe, Magro, Pellegrini, Dutu, Lazzari, Kamada, Cataldi, Felipe Anderson, Castellanos.20:19

Le scelte di Simeone: in attacco non gioca Morata, dentro Correa al fianco di Griezmann. Panchina anche per Llorente, con Lino e Molina a tutta fascia e con Saul e De Paul ai lati di Witsel in mediana.20:20

Le scelte di Sarri: Casale affianca Gila in difesa, mentre va in panchina Lazzari. Fuori dai titolari anche Felipe Anderson, con Pedro che affiancherà Immobile e Zaccagni dal 1'.20:21

Dopo aver perso la prima partita nelle competizioni europee contro la Lazio nel marzo 1998 in Coppa UEFA, l'Atletico Madrid è rimasto imbattuto nelle successive quattro gare contro i biancocelesti (2V, 2N), pareggiando 1-1 nella gara di andata di questa Champions League.20:22

La Lazio ha perso otto delle nove trasferte europee contro squadre spagnole (1V), allo stesso tempo l’unico successo è arrivato contro l'Atletico Madrid in Coppa UEFA nel 1998: 1-0 con gol di Vladmir Jugovic.20:22

1' Inizia il primo tempo di ATLETICO MADRID-LAZIO!21:02

4' Dopo appena 5 minuti arriva il primo calcio d'angolo del match, in particolare per l'Atletico Madrid: nulla di fatto.21:08

6' GOL! ATLETICO MADRID-Lazio 1-0! Rete di Antoine GRIEZMANN! L'attaccante francese conclude di precisione con il destro dopo il cross preciso di Lino. Incolpevole Provedel.21:09

8' Cartellino giallo per Pedro.21:11

12' Primo squillo in casa Lazio con Zaccagni: l'esterno biancoceleste si mette in proprio accentrandosi e andando alla conclusione di destro, non riuscendo però a trovare lo specchio della porta.21:16

16' Problemi fisici in casa Lazio: costretto all'ingresso in campo lo staff medico dei biancocelesti per monitorare da vicino le condizioni di Pedro.21:20

20' La Lazio prova a ristabilire la parità, ma l'Atletico Madrid si difende con ordine e in maniera compatta, rischiando davvero poco o nulla. Tra le fila dei biancocelesti i più attivi sono sicuramente Zaccagni e Guendouzi.21:23

25' Altra occasione per la Lazio, questa volta con Immobile protagonista: ottimo spunto di Luis Alberto sulla sinistra che riesce a trovare Immobile. Il centravanti dei biancocelesti conclude di prima intenzione non inquadrando però lo specchio della porta.21:28

29' Insiste la Lazio con sortite offensive ben strutturate, ma allo stesso tempo disinnescate senza grossi problemi dai difensori dell'Atletico. D'altro canto i calciatori di Simeone si limitano alla ricerca di un contropiede letale, lasciando il possesso agli avversari.21:32

32' Occasione per l'Atletico Madrid con Lino che arriva al tiro dalla distanza: bravo Provedel a respingere evitando ulteriori pericoli.21:35

37' Ancora Atletico pericoloso, questa volta con Witsel, autore di un colpo di testa che termina di poco fuori.21:39