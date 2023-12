OCCASIONE NEWCASTLE! Inserimento di Joelinton, tiro a superare Maignan ma è provvidenziale Tomori in scivolata a deviare in angolo prima dell'arrivo di Almiron che era pronto a correggere in rete!21:22

Joelinton in mezzo all'area trova lo spazio per concludere, tiro debole facile per Maignan21:15

Solo Newcastle in questo avvio, rossoneri ancora non pervenuti21:09

Le scelte di Howe: senza il grande ex Tonali, squalificato per la nota vicenda scommesse, gli inglesi si affidano alla tecnica di Bruno Guimares in mezzo al campo con Joelinton e Miley, mentre davanti giocano Almiron, Wilson e Gordon20:12

La direzione di gara è affidata a Danny Makkelie, fischietto olandese che ha già diretto il Milan in Champions League in due occasioni, sempre contro squadre inglesi: contro il Liverpool nel 2021 e contro il Chelsea nel 2022, precedenti poco felici per i rossoneri che furono sconfitti in entrambe la sfide.15:29

Situazione pressoché identica per il Newcastle, ad oggi a pari punti con i rossoneri ma sopra in classifica per via della miglior differenza reti. Ciò significa che, in caso di pareggio questa sera, sarebbero proprio i ragazzi di Howe ad accedere in Europa League, condannando il Milan all'ultimo posto e all'uscita anticipata dall'Europa.15:13

È l'ora della verità per il Milan. Da questa gara dipenderà molto della stagione dei rossoneri, i quali non sono tuttavia totalmente padroni del proprio destino. La squadra di Pioli deve vincere contro gli inglesi e sperare nella contemporanea sconfitta del Psg, impegnato a Dortmund.15:06

PREPARTITA

Newcastle-Milan è valevole per la sesta partita della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il 13 dicembre alle ore 21.00 allo stadio St. James Park di Newcastle.

Arbitro di Newcastle-Milan è l’olandese Danny Makkelie coadiuvato dai connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries.

Attualmente la classifica del Girone F dice: Borussia Dortmund 10, PSG 7, Newcastle e Milan 5. In palio ci sono tre punti che potrebbero essere fondamentali per la qualificazione agli ottavi, ma che potrebbero rivelarsi completamente inutili. Il passaggio del turno è legato al risultato dell’altra partita Borussia-Psg. In caso di vittoria Borussia tutto sarebbe in discussione e con 3 punti il Milan o il Newcastle potrebbero acciuffare il secondo posto; in caso di vittoria Psg la partita di Newcastle servirebbe solo per il terzo posto; in caso di pareggio potrebbe configurarsi un arrivo a pari punti a quota 8 con relativo conteggio della differenza reti. In questo momento il Milan è la squadra messa nettamente peggio. Nella partita d’esordio a San Siro finì con un deludente 0-0.

Per il match di stasera Pioli si gioca il tutto per tutto schierando fin dal primo minuto una squadra a trazione ultra offensiva: il recuperato Leao andrà a comporre l’attacco titolare con Giroud e Pulisic. Il centrocampo Loftus-Reijnders-Musah e dietro Theo centrale assieme a Tomori. Nel Newcastle non ci sarà ovviamente il grande ex, Tonali, mister Howe punterà sul dinamismo degli esterni per cercare i punti qualificazione.

Probabili formazioni Newcastle-Milan

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. All. Howe

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Dove vedere Newcastle-Milan in diretta TV e streaming

