Pagelle di Newcastle-Milan 1-2: Chukwueze decisivo, bene Jovic. Leao spreca, male Reijnders

Niente da fare: il Milan vince 2-1 al St. James’ Park contro il Newcastle nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League ma il Paris Saint-Germain pareggia 1-1 col Borussia Dortmund e i rossoneri devono accontentarsi del terzo posto nel Gruppo F che vale quanto meno l’Europa League. Dunque, finisce l’avventura della squadra di Pioli nella competizione più nobile e prestigiosa del Vecchio Continente. Le pagelle del Milan, top e flop del Newcastle e il tabellino del match nella nostra analisi.

Newcastle-Milan: la chiave della partita

Tante assenze tra i padroni di casa, che arrivano al match decisivo di Champions in formazione largamente rimaneggiata e in crisi di risultati. Ma Howe ritrova Callum Wilson al centro dell’attacco, preferito allo svedese Isak. Dopo un mese out si rivede dal primo minuto Rafa Leao, che compone il tridente del Milan con Giroud e Pulisic. In difesa c’è Florenzi sulla destra e Theo al centro, Musah in mediana con Loftus-Cheek e Reijnders.

Parte forte il Newcastle, spinto da un St. James’ Park versione polveriera. I rossoneri, invece, provano a far male in ripartenza. Al 20′ occasionissima per i geordies: incursione di Joelinton che va via a Reijnders, palla in mezzo per Almiron che manca il tap-in da due passi per lo straordinario intervento difensivo di Tomori. La squadra di Pioli replica subito: Musah avanza nella metà campo del Newcastle e serve Leao, che da buona posizione, colpisce male. Il Milan arranca, mentre i padroni di casa schiacciano il piede sull’acceleratore e, al 34′, trovano il gol del vantaggio con la conclusione da applausi di Joelinton.

Nella ripresa la partita non cambia: è sempre il Newcastle a comandare le operazione. Ma, al 58′, il Milan pareggia con un’azione un po’ confusa e casuale finalizzata da Pulisic su assist di Giroud. Cambia l’inerzia del match: il Diavolo prende coraggio e alza il baricentro. Al 69′, però, sono gli inglesi ad andare a un passo dal raddoppio: Maignan è semplicemente super su Guimaraes, deviando la palla sulla traversa. Saltano gli schemi, le squadre si allungano. Ed è il Milan a sbagliare un gol fatto con Leao che solo davanti al portiere avversario prende il palo. Entrano in campo Okafor e Chukwueze e l’ex Villarreal porta avanti i lombardi con un tiro a giro da urlo. E c’è tempo anche per il palo di Tomori su assist dello scatenato Jovic. Il Milan vince, ma saluta la Champions. L’Europa League aspetta i rossoneri.

Milan, cosa ha funzionato

I rossoneri si sbloccano dopo il gol del pareggio di Pulisic. Pioli indovina i cambi: Jovic, Okafor e Chukwueze cambiano il match.

Milan, cosa non ha funzionato

Altro che partita della vita. Il Milan avrebbe dovuto approfittare di un Newcastle in crisi per affondare subito il colpo, ma, invece, si fa schiacciare dai padroni di casa che prendono il sopravvento a centrocampo, portandosi meritatamente in vantaggio. Bocciato Theo Hernandez come centrale, Leao è in ritardo di condizione. Reijnders lento e in sofferenza.

Le pagelle del Milan

Maignan 6+: Si becca un giallo inutile per proteste, ma nel secondo tempo è strepitoso su Bruno Guimarães.

Si becca un giallo inutile per proteste, ma nel secondo tempo è strepitoso su Bruno Guimarães. Calabria 5,5: Brutto cliente Gordon: quando il classe 2001 sgasa è quasi impossibile contenerlo.

Brutto cliente Gordon: quando il classe 2001 sgasa è quasi impossibile contenerlo. Tomori 7: Una svirgolata da brividi a inizio partita, per fortuna senza conseguenze. Si riscatta ampiamente con un salvataggio sulla linea di porta che vale quasi quanto un gol. E nel recupero prende anche un palo.

Una svirgolata da brividi a inizio partita, per fortuna senza conseguenze. Si riscatta ampiamente con un salvataggio sulla linea di porta che vale quasi quanto un gol. E nel recupero prende anche un palo. Theo Hernandez 5: Schierato centrale per necessità, è troppo leggero in fase di marcatura.

Schierato centrale per necessità, è troppo leggero in fase di marcatura. Florenzi 6,5: Per l’impegno: l’ex Roma non molla mai.

Per l’impegno: l’ex Roma non molla mai. Musah 6+: American power: grinta e gamba, l’azione dell’1-1 nasce dai suoi piedi. Chukwueze (7 dall’83’: Entra e segna la rete del sorpasso. Che impatto).

American power: grinta e gamba, l’azione dell’1-1 nasce dai suoi piedi. (7 dall’83’: Entra e segna la rete del sorpasso. Che impatto). Loftus-Cheek 5,5: Non riesce mai a trovare la posizione giusta in campo: invisibile. Pobega (sv dal 73′).

Non riesce mai a trovare la posizione giusta in campo: invisibile. (sv dal 73′). Reijnders 5: Si fa portare a spasso da Joelinton. In costante affanno: l’azione del vantaggio del Newcastle parte da una sua palla persa.

Si fa portare a spasso da Joelinton. In costante affanno: l’azione del vantaggio del Newcastle parte da una sua palla persa. Pulisic 6,5: Evanescente per quasi un’ora di gioco. Ma poi trova la zampata dell’1-1 che rimette il Milan in carreggiata. Jovic (7 dal 73′: manda in gol Leao, che spreca. Protagonista anche nell’azione che porta all’1-2).

Evanescente per quasi un’ora di gioco. Ma poi trova la zampata dell’1-1 che rimette il Milan in carreggiata. (7 dal 73′: manda in gol Leao, che spreca. Protagonista anche nell’azione che porta all’1-2). Giroud 6,5: Delizioso l’assist per Pulisic: il gigante francese sa sempre come lasciare il segno. Okafor (6,5 dall’83’: Il gol del sorpasso rossonero è soprattutto merito suo).

Delizioso l’assist per Pulisic: il gigante francese sa sempre come lasciare il segno. (6,5 dall’83’: Il gol del sorpasso rossonero è soprattutto merito suo). Leao 5: Al 23′ spreca da buona posizione calciando malissimo. Poi sbaglia un uno contro uno perché gli manca il guizzo. A un quarto d’ora dalla fine si ritrova a tu per tu con Dubravka ma centra il palo. Il mese di assenza si è fatto sentire tutto. Bartesaghi (sv dall’88’).

Top e Flop Newcastle

Top

Joelinton 7: Una spina nel fianco, il brasiliano. Ogni volta che tocca palla, sono dolori per il Milan. Splendida la conclusione con cui trafigge Maignan.

Una spina nel fianco, il brasiliano. Ogni volta che tocca palla, sono dolori per il Milan. Splendida la conclusione con cui trafigge Maignan. Gordon 6,5: Ha l’argento vivo addosso, il giovane numero 10 bianconero, acclamato ad ogni sua giocata dal caloroso pubblico del St. James’ Park.

Flop

Callum Wilson 5,5: Come Leao è reduce da un infortunio: arrugginito.

Come Leao è reduce da un infortunio: arrugginito. Livramento 5: Che errore nel finale.

Il tabellino di Newcastle-Milan

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippier (63′ Burn), Lascelles, Schar, Livramento; Bruno Guimarães, Miley (71′ Longstaff), Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon (63′ Isak). A disposizione: Karius, Harrison, Dummett, Hall. Allenatore: Howe.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah (83′ Chukwueze), Loftus-Cheek (73′ Pobega), Reijnders; Pulisic (73′ Jovic), Giroud, Leao (88′ Bartesaghi). A disposizione: Mirante, Nava, Nsiala, Krunic, Adli, Chaka Traore, Okafor. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Danny Mekkelie (Olanda)

Ammoniti: Leao, Maignan, Joelinton, Jovic, Musah, Florenzi

Marcatori: 33′ Joelinton, 58′ Pulisic