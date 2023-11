Juventus, Giuntoli fa shopping in Premier: Guardiola dà l’ok per Phillips e c’è un altro obiettivo

Assist dal tecnico del Manchester City che ha aperto alla cessione degli scontenti nel mercato di gennaio. Ma il d.s. bianconero punta anche alla rivelazione Gross del Brighton

13-11-2023 16:00

Cristiano Giuntoli sembra intenzionato a fare shopping in Premier League nel prossimo calciomercato: il d.s. bianconero è vicino a Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City di cui Guardiola si potrebbe privare senza grandi problemi a gennaio, e segue anche la rivelazione Gross del Brighton.

Calciomercato, la Juventus fa shopping in Premier League

La Juventus cerca in Premier League i rinforzi per il centrocampo da acquistare nel prossimo calciomercato di gennaio. Il d.s. Cristiano Giuntoli ha le idee chiare: il primo nome sul suo taccuino è quello di Kalvin Phillips, versatile mediano che sta trovando poco spazio nel Manchester City in questa stagione, dopo aver contribuito al “treble” dei Citizens nella scorsa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport Phillips accoglierebbe con favore il trasferimento alla Juventus – non vuole perdere la convocazione per gli Europei – e ieri anche Pep Guardiola ha dato un segnale positivo per la Juve.

Phillips, l’assist di Guardiola alla Juventus

Dopo il pareggio per 4-4 con il Chelsea il tecnico catalano del Manchester City ha infatti annunciato di non aver intenzione di allenare giocatori scontenti. “Venderò tutti quei giocatori che vogliono andarsene – le parole di Guardiola ai giornalisti -. Qualcuno andrà e qualcuno arriverà al suo posto”. Tra i giocatori con la valigia potrebbe esserci proprio Phillips, elemento che per fisicità, dinamismo e capacità tecniche farebbe comodo alla Juventus.

Juventus, Giuntoli segue anche Gross del Brighton

Giuntoli, però, pare intenzionato a piazzare almeno un paio di colpi a centrocampo, reparto rimasto scoperto a causa delle lunghe squalifiche rimediate da Paul Pogba e Nicolò Fagioli. La Juventus, infatti, starebbe seguendo con grande attenzione anche Pascal Gross, 32enne tedesco del Brighton che Roberto De Zerbi ha trasformato in uno dei centrocampisti più determinanti in zona gol della Premier League: nella passata stagione 10 reti e 10 assist per lui tra Premier League e FA Cup, in quella in corso Gross ha già segnato 3 gol, una delle quali in Europa League contro il Marsiglia.