Mondiale Snooker 2021, trionfa Mark Selby: 4° vittoria in carriera

Per la quarta volta in carriera, dopo 2014, 2016, 2017, il britannico Mark Selby vince il Mondiale di Snooker. Battutto in un emozionante derby in finale, andata in scena al Crucible Theatre di Sheffield (Gran Bretagna), il connazionale Shaun Murphy per 18-15.

Grandissima attenzione mediatica per questa finale soprattutto nel Regno Unito, patria dei due sfidanti e nazione in cui questo sport è davvero molto seguito, infinitamente di più che da noi (evento trasmesso sulla BBC, in un Paese a riposo per la Festa dei Lavoratori, che a quelle latitudini ricorre ogni primo lunedì del mese di maggio).

The Jester from Leicester (il “Giullare di Leicester), 37 anni, numero 4 del ranking mondiale, è arrivato in finale con un percorso davvero impoortante. Nell’ordine, ha battuto il norvegese Kurt Maflin (10-1), il nordirlandese Mark Allen (13-7), il gallese Mark Williams (13-3) e il connazionale Stuart Bingham (17-15). Shaun Murphy, invece, ha perso la terza finale mondiale della carriera dopo quelle del 2009 e del 2015 (si impose soltanto nel 2006).

OMNISPORT | 04-05-2021 12:04